Tomás Santos Silva segue em 17.º no Challenge de Praga

Os outros dois portugueses em prova, José Filipe Lima e Pedro Figueiredo, estão no grupo dos 21.ºs (208) e Ricardo Santos no dos 27.ºs (209).

Tomás Santos Silva é o português melhor classificado no final do terceiro dia do challenge de Praga, ocupando o 17.º lugar, com 207 pancadas, nove abaixo do par do campo.

A sua prova tem sido em crescendo, já que era 71.º no final do primeiro dia e na sexta-feira progredira para 58.º. Este sábado fez um dos melhores percursos do dia, com seis pancadas abaixo, apenas superado por um golfista francês.

Na sua sequência, conseguiu sete birdies e apenas um bogey. Na geral, está a cinco pancadas do líder, o alemão Marcel Schneider.

