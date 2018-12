Surf: Frederico Morais perde lugar no World Tour

Embora o Billabong Pipe Masters ainda não tenha terminado, português já foi superado por Yago Dora e Joan Duru no ranking mundial, descendo a 23.º, o primeiro lugar de despromoção.

A má notícia confirmou-se: ao perder na segunda ronda do Billabong Pipe Masters frente a Connor O"Leary, Frederico Morais perdeu o seu lugar entre os 22 surfistas que na próxima época continuarão no World Tour, pois desceu do 21.º ao 23.º posto do ranking mundial.

No Havai, a passagem do brasileiro Yago Dora e do francês Joan Duru à quarta ronda, nesta madrugada, permitiu a ambos ultrapassar Kikas, que alinhou lesionado, no ranking. O português poderá perder ainda mais uma posição, pois Joel Parkinson continua em prova e está a menos de dois mil pontos, mas o australiano vai terminar a carreira no final desta época, pelo que não lhe tirará o lugar. O brasileiro Jesse Mendes é outra ameaça, mas só se vencer a última prova do ano.

Na terceira ronda, e sendo ameaçado por vários adversários, Frederico Morais até suspirou de alívio com as eliminações de Michael February, Matt Wilkinson e Connor O"Leary. No entanto, e tendo na altura já perdido uma posição para Yago Dora, foi mesmo a fechar que Duru lhe roubou o lugar, ao superar o brasileiro Michael Rodrigues na 11.ª bateria.

Neste momento na 23.ª posição, isso poderá valer a Kikas uma presença em várias provas da elite mundial, pois ficará como primeiro suplente, sendo chamado sempre que existir um lesionado.

Na luta pelo título, a terceira ronda terminou com a eliminação de Filipe Toledo perante Kelly Slater. O 11 vezes campeão mundial deixou Gabriel Medina muito perto da festa final, pois só Julian Wilson o pode ameaçar. A quarta ronda deverá iniciar-se ainda esta tarde.

Billabong Pipe Masters - Ronda 4

Heat 1: Ryan Callinan (AUS), Jordy Smith (ZAF), Conner Coffin (USA)

Heat 2: Michel Bourez (PYF), Sebastian Zietz (HAW), Gabriel Medina (BRA)

Heat 3: Yago Dora (BRA), Julian Wilson (AUS), Joel Parkinson (AUS)

Heat 4: Jesse Mendes (BRA), Joan Duru (FRA), Kelly Slater (USA)