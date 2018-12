Não foi confirmado como sendo o combate principal do pay-per-view TLC, deste domingo, mas a opinião é unânime: a ameaça tripla pelo título feminino do Smackdown devia fechar a noite em San José (Califórnia). O desfecho da mesma pode lançar, desde logo, a escada para o Wrestlemania 35.

Está longe de ser uma garantia que o combate de ameaça tripla pelo título feminino do Smackdown encerre a noite no pay-per-view TLC da WWE, marcado para a madrugada desta segunda-feira, em San José, na Califórnia. Contudo, algo parece estar garantido: a qualidade de uma disputa que vai opor Becky Lynch, Charlotte Flair e Asuka, muito possivelmente as três estrelas mais "quentes" do momento na companhia de Stamford - sim, mesmo contando com o plantel masculino e com Ronda Rousey.

A ponta final do Smackdown da última semana deixou água na boca dos fãs: como se não bastasse estarmos na presença de lutadoras muito dotadas a nível técnico, a estipulação - com escadotes, mesas e cadeiras - abre novas possibilidades no que toca à brutalidade do combate.

E, claro, o que todos querem antever: o potencial caminho que poderá conduzir ao combate que vai encabeçar o cartaz do Wrestlemania 35, o maior evento do ano. Há três cenários em cima da mesa, dependendo do resultado do combate da madrugada que se avizinha: se Becky Lynch mantiver o título, surgem várias interrogações, uma vez que essa é tida como a hipótese menos provável.

Há maior crença num triunfo de Charlotte, que abriria portas à mudança de Becky Lynch para o Raw e consequente rivalidade de Becky Lynch, que, de acordo com os sites especializados em wrestling, é, neste momento, a opção mais forte para ser o combate principal do Wrestlemania.

Do outro lado, Charlotte poderia plantar as sementes para uma desforra épica de Asuka no maior palco de todos, depois da derrota da japonesa em abril passado.

A terceira opção tem em conta uma eventual vitória de Asuka no combate do TLC: o desfecho poderia ser praticamente o mesmo de um triunfo de Charlotte.

Tendo em conta todos os fatores, seja ou não o combate principal do TLC, a ameaça tripla pelo título feminino do Smackdown é aguardada com expectativa pela grande maioria dos fãs de wrestling. A ver, na madrugada de segunda-feira. O resto será sempre um exercício de adivinhação.