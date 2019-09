Semana Europeia do Desporto quer superar as mil atividades em Portugal

A apresentação da Semana Europeia do Desporto contou com Silas, João Pedro Pais, Joaquim Evangelista, Luciano Gonçalves

A quinta edição da iniciativa vai realizar-se em todo o país entre 23 e 30 de setembro

A Semana Europeia do Desporto, que decorre entre 23 e 30 de setembro, foi hoje apresentada no Estádio Nacional, em Oeiras, assumindo a "previsão de ultrapassar" as mais de mil atividades registadas em Portugal em 2018.

"A previsão é sempre ultrapassar e só sabemos isso no final. Nós nem temos, felizmente, o controlo de todas as iniciativas, porque são imensas. Há clubes que dedicam um conjunto de atividades abertas às suas comunidades e muitas vezes nem as registam. Mas temos, neste momento, mais de 100 municípios envolvidos e as escolas com o Dia do Desporto Escolar", sublinhou o presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Vítor Pataco.

A quinta edição da iniciativa é lançada pela Comissão Europeia no sentido de promover a atividade física em toda a Europa. O IPDJ é a entidade responsável pela organização do evento e Vítor Pataco alertou mesmo que Portugal é um dos países que mais precisa de atuar no combate ao sedentarismo.

"Esta semana é uma chamada de atenção e gostaríamos que não fosse apenas esta semana. Há um estudo recente que aponta que uma população com 10 milhões de habitantes e uma taxa de inatividade superior a 50% tem um impacto nos encargos com a saúde pública de cerca de 900 milhões de euros. É um flagelo europeu e Portugal não foge à regra, pelo contrário, é um dos países em que é preciso esse combate ser mais eficaz e veemente", afirmou.

A apresentação da Semana Europeia do Desporto foi realizada na Tribuna de Honra, mas houve espaço para um 'passo de dança' que envolveu membros ligados à organização e 'embaixadores', como o ex-futebolista Pauleta e os antigos atletas Carlos Lopes e Rosa Mota, e até um jogo de futebol com antigos jogadores e outras figuras públicas unidas no apelo à prática de atividade física.

"Que esta Semana [Europeia do Desporto] seja uma abertura para que as pessoas sejam mais saudáveis nos próximos anos. É fundamental as pessoas mexerem-se e saírem de casa", alertou a antiga campeã olímpica da maratona em Seul'88.

A Semana Europeia do Desporto vai contar com centenas de atividades por todo o país entre 23 e 30 de setembro, envolvendo autoridades públicas, o movimento desportivo, organizações da sociedade civil e representantes do setor privado.