Seleção de críquete do Bangladesh escapou ao massacre de Christchurch

Atletas encaminhavam-se para um das mesquitas da cidade da Nova Zelândia onde atiradores mataram 49 pessoas e feriram 48. Todos os elementos da comitiva escaparam ilesos e estão de regresso a casa, depois de ter sido cancelado o último jogo no território.

A seleção nacional de críquete do Bangladesh escapou por pouco ao massacre de Christchurch, que abalou a nova Zelândia, na madrugada desta sexta-feira. A equipa estava prestes a entrar numa das duas mesquitas daquela cidade que foram palco de ataques de atiradores, quando uma mulher lhes disse que não o fizessem. Colocados ao corrente do horror que se vivia lá dentro, os jogadores fugiram do local, repetiram o aviso que haviam recebido às pessoas com quem se cruzaram e regressaram ao hotel ilesos, de acordo com relatos na imprensa neo-zelandesa e bengali. Para trás ficou um saldo provisório tenebroso do que foi já apelidado de "dia mais negro" do país: 49 vítimas mortais- 41 delas na mesquita para onde se dirigia a comitiva - e 48 feridos. Quatro suspeitos foram, entretanto, detidos para interrogatório.

Os Tigres, como são conhecidos, estavam na Nova Zelândia para disputar três jogos particulares com a seleção local. Perderam os dois primeiros e o terceiro, marcado para sábado, em Christchurch, foi cancelado por acordo das federações. A comitiva está de regresso a casa.

As autoridades que há quatro cidadãos do Bangladesh entre as vítimas.