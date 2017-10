Samurai dos Céus campeão da Red Bull Air Race

Japonês Yoshihide Muroya venceu no último fim de semana a derradeira etapa no circuito de Indianápolis e é o novo campeão do mundo.

Caiu o pano sobre a edição de 2017 da Red Bull Air Race World Championship e há um novo Campeão do Mundo. O japonês Yoshihide Muroya venceu no último fim de semana a derradeira etapa no circuito de Indianápolis numa corrida de nervos que ficou apenas decidida nos últimos segundos. O checo Martin Sonka e o canadiano Pete McLeod completaram o pódio.

Na entrega de prémios da corrida de Indianápolis, Muroya partilhou o pódio com Dolderer (2º) e Velarde (3º). Já na entrega do título de Campeão do Mundo de 2017, Muroya fez a festa com Sonka e McLeod, que subiram, respetivamente, pela primeira vez nas suas carreiras ao segundo e terceiro lugares da classificação geral do campeonato.

"Este foi o campeonato mais disputado de sempre, com quatro pilotos muito próximos até ao fim. Nós começámos atrás no início da época por isso tivemos de cumprir um longo e penoso caminho, mas conseguimos," afirmou Muroya, segurando as lágrimas. "Pensei que o sistema de cronometragem estava avariado quando vi o meu tempo na Final 4. Houve algo que me ajudou muito e isso só pode ser atribuído aos fãs, à minha família e à minha equipa, estou grato a todos por terem contribuído para este sucesso", disse.

Na Challenger Class, a categoria de promoção da Red Bull Air Race introduzida em 2014, a corrida final foi anulada devido às condições meteorológicas. De acordo com as regras, a vitória na etapa foi atribuída ao vencedor da Qualificação - o que resultou na primeira vitória de uma mulher na Red Bull Air Race: a francesa Melanie Astles fechou assim com chave de ouro a sua época de 2017. A Challenger Cup 2017 foi entregue ao alemão Florian Berger, que se tornou assim no primeiro piloto a vencer dois títulos nesta classe.