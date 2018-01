Rui Caeiro: "A força do nosso público é brutal"

Responsável pelas modalidades do Sporting afirma que o clube tem condições e espaços de trabalho únicos no país e até no mundo, especialmente se pensarmos que muitos fazem parte de um estádio.

Rui Caeiro é o homem forte das modalidades do Sporting e falou-nos do atual momento do clube.

O pavilhão João Rocha foi decisivo para as modalidades do Sporting estarem todas na liderança?

-O Sporting tem o objetivo de ganhar sempre, independentemente do sítio onde compete. Quem está neste clube não pode pensar de outra maneira. Estivemos muito tempo "de casa às costas", mas a exigência era a mesma e não foi por isso que deixámos de erguer inúmeros troféus. Agora, não podemos negar que não tem nada a ver. Era inadmissível e inacreditável o Sporting não ter uma casa para as modalidades. Esta Direção prometeu-a e cumpriu. É claro que ajuda, e muito. Trata-se do melhor e maior pavilhão ao nível de clubes em Portugal. As condições são ímpares e, acima de tudo, sentimo-nos em casa, que é onde uma família gosta de estar. A força do nosso público é brutal, são os melhores adeptos do mundo e todas as modalidades sabem que, quando eles estão em força, são mais um dentro de campo.

A possibilidade de o basquetebol sénior masculino aparecer já na próxima temporada existe?

-Para já, estamos a apostar na formação, que também faz parte do nosso ADN. Não nos vamos apressar. Todos os projetos são pensados e estruturados ao pormenor.

A criação do Multidesportivo e as várias modalidades que ali se praticam fizeram aumentar o número de sócios do Sporting?

-O constante crescimento do número de praticantes das nossas modalidades é um dos fatores que têm contribuído para o aumento do número de sócios. Não existe qualquer obrigatoriedade para que os utilizadores do Multidesportivo sejam sócios; no entanto, parte deles faz questão de sê-lo. E isso é muito bom e um motivo de grande satisfação e orgulho para esta Direção. É um claro sinal de que aqui encontram não só excelentes condições para a prática das mais diversas modalidades, mas também um acolhimento que vai ao encontro dos valores do clube. As pessoas sentem-se bem e querem fazer parte desta família. Paralelamente, encontram no Sporting um nível de qualidade técnica e competência que é ímpar no desporto nacional.

Há mais algum exemplo do género em Portugal?

-Sinceramente, com este nível de ecletismo, não conheço. Uma infraestrutura como esta, dentro de um estádio de futebol, que atualmente conta cerca de seis mil praticantes nas mais diversas modalidades, arrisco dizer que é caso único. Quem não conhece não tem noção da envergadura destas instalações. O Sporting é o clube português que coloca mais pessoas a praticar desporto. O nosso principal foco é obviamente o aspeto competitivo, mas não descuramos outras vertentes, como o lazer, a preparação física ou a reabilitação. Temos um leque de oferta enorme. Em Portugal, repito, com este nível de ecletismo, quem quiser praticar desporto, seja com que objetivo for, só pode pensar no Sporting como primeira opção. Julgo que é caso único no país e um dos poucos a nível mundial.

Como se consegue cobrir as despesas que uma infraestrutura destas acarreta?

-Hoje em dia, fruto de uma restruturação financeira de sucesso, os orçamentos destinados às modalidades são provenientes em grande parte da quotização dos sócios e dos inscritos nas modalidades. Por isso, esta Direção tem vindo a defender que é importante sermos cada vez mais associados, uma vez que proporcionalmente teremos cada vez melhores condições e plantéis. Depois, existem também os nossos parceiros - felizmente, há um número crescente a querer associar-se às nossas modalidades. O Sporting é um símbolo mundial do ecletismo e ser parte integrante desta referência é algo apelativo e entusiasmante para qualquer marca. Estamos gratos pelo importante apoio que nos têm dado, nomeadamente ao nível dos equipamentos, que permitem melhorar as condições de treino dos nossos atletas.