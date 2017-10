Ricardo Melo Gouveia foi o melhor português no Alfred Dunhill Links Championship

Golfistas portugueses estiverem discretos no Alfred Dunhill Links Championship.

Ricardo Melo Gouveia é o golfista português mais bem classificado no Alfred Dunhill Links Championship, ocupando o 66.º lugar na prova escocesa do European Tour.

A competição tem a particularidade de se disputar simultaneamente em três percursos diferentes: após ter estado em Carnoustie no primeiro dia e ir para a St. Andrews Old Course no sábado, Melo Gouveia competiu esta sexta-feira em Kingsbarns, repetindo um percurso com uma pancada abaixo do Par.

Mais atrás segue Filipe Lima, que hoje esteve na St. Andrews Old Course, onde fez um percurso quatro acima do Par. Com seis acima do Par em dois dias, integra o grupo dos que estão em 155.º.

O inglês Tommy Fleetwood, que bateu o recorde de Carnoustie com nove abaixo do par, comanda em igualdade com o campeão do ano passado, o seu compatriota Tyrrell Hatton.

Estão com 133 pancadas, menos uma do que o belga Nicolas Colsaerts.

Para sábado, nenhum jogador será afastado do torneio, limitando-se a rodar entre os campos. Melo Gouveia estará no St. Andrews Old Course e Filipe Lima em Carnoustie.