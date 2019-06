Raquel Brito conquista a medalha de prata no Europeu de cadetes

Em declarações a O JOGO, a jovem do Sport Algés e Dafundo garante que quer continuar a colecionar mais medalhas

Raquel Brito (- 48 kg) alcançou esta tarde a medalha de prata no Europeu de cadetes, que decorre em Varsóvia. A judoca do Sport Algés e Dafundo, que completou 17 anos no passado dia 7 de junho, só foi travada na final pela italiana Assunta Scutto. Só em provas do circuito mundial, em 2019, Raquel já totaliza cinco medalhas em cadetes e três em juniores. "Estou muito feliz com esta medalha. Era um objetivo que eu e os meus treinadores nos tínhamos proposto no início do ano. Ainda vou participar em duas grandes provas: o Festival Olímpico da Juventude Europeia e o Mundial. Espero conseguir melhor ou igual resultado e trazer mais umas medalhas para casa", diz Raquel a O JOGO.

Na Polónia, a judoca que também é treinada pelo olímpico Pedro Dias, está acompanhada por outro técnico do Algés e Dafundo: Pedro Jacinto. O antigo judoca considera que Raquel Brito fez uma "excelente prova". "Esteve muito bem. Sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar no Europeu, mas dado o que a Raquel tem feito ao longo de toda a época e pela consistência resultados, o objetivo seria sempre a medalha", reconhece Pedro Jacinto. "Na final encontrou a número 1 do ranking mundial, sendo que a Raquel é a número 2 e podia cair para um lado ou para outro. Infelizmente caiu para o lado da italiana", analisou Pedro Jacinto.