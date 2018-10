Râguebi: duas semanas depois de se sagrar campeão, Belenenses conquista a Supertaça

Azuis derrotaram a Académica na final

O Belenenses, campeão nacional, conquistou esta sexta-feira a Supertaça portuguesa de râguebi, ao vencer a Académica, detentora da Taça de Portugal, por 30-20.

Num encontro disputado no Complexo Desportivo das Caldas da Rainha, a equipa comandada pelo técnico João Mirra já vencia ao intervalo por 13-6.

O encontro teve lugar apenas duas semanas depois da final do campeonato nacional relativo à época 2017/18. Depois da polémica na fase final do campeonato, com as despromoções de CDUL e Agronomia devido a cenas de violência na meia-final e a atribuição do título ao então finalista Belenenses, as decisões, foram, entretanto, anuladas. A final, entre Belenenses e Agronomia, disputou-se a 22 de setembro, com vitória dos azuis.

Com este triunfo, o Belenenses arrecadou a quarta Supertaça da história -- em sete presenças na decisão do troféu -, mais dois triunfos do que os conseguidos pela Académica, igualmente em sete presenças na final.