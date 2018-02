PyeongChang'2018: Portugal 82.º país a entrar numa cerimónia marcada pela união das Coreias

A comitiva portuguesa foi a 82.ª a entrar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang'2018, marcada pelo desfile unificado das duas Coreias.

No final da passagem das 91 comitivas, chegou o momento mais aguardado da cerimónia de abertura, com as delegações da Coreia do Sul e da Coreia do Norte a desfilarem em conjunto, sob uma bandeira branca com o mapa da península coreana desenhado a azul.

Tal como havia acontecido aquando da entrada do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e do presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, a irmã mais nova de Kim Jong-un, líder norte-coreano, cumprimentou os responsáveis sul-coreanos presentes no Estádio Olímpico de PyeongChang.

Kim Yo-jung é o primeiro membro da dinastia Kim a visitar a Coreia do Sul.

Esta foi a quarta vez que as duas Coreias desfilaram em conjunto em Jogos Olímpicos, depois de já o terem feito nas edições de Verão de 2000 e 2004 e de Inverno de 2006.

Além de terem desfilado em conjunto, as Coreias vão ainda ter uma equipa conjunta no torneio feminino de hóquei no gelo.

De forma simbólica, os discursos inaugurais dos responsáveis da Coreia do Sul e do COI foram feitos com a comitiva coreana por trás.

A comitiva portuguesa, liderada por Kequyen Lam, um dos dois atletas lusos em prova - juntamente com Arthur Hanse -, foi a 82.ª a entrar no Estádio Olímpico.

Destaque também para o desfile da comitiva russa, que entrou sob bandeira neutra, depois de o país ter sido proibido de participar devido a um caso de doping sistemático apoiado pelo governo.