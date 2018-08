Primeira medalha para Portugal nos Europeus de natação paralímpicos

Ivo Rocha conquistou o bronze na final de 100 metros bruços.

O nadador Ivo Rocha conquistou esta quarta-feira a medalha de bronze dos 100 metros bruços dos Campeonatos Europeus paralímpicos de natação, que decorrem em Dublin, a primeira para Portugal na competição.

Além do pódio de Ivo Rocha, o dia ficou marcado pela presença em finais de Marco Meneses, Diogo Cancela e Rúben Linhares.

Ivo Rocha conquistou a primeira medalha para Portugal, ao assegurar o 'bronze' nos 100 metros bruços, com o tempo de 1.44,25 minutos.

No terceiro dia de competição, Marco Meneses chegou à final dos 400 metros livres, terminando no quinto lugar com o tempo de 5.34,46, enquanto Diogo Cancela e Rúben Linhares foram os restantes finalistas portugueses do dia, ao concluírem a prova dos 50 metros livres nos quinto e sexto lugares, com as marcas de 29,34 e 29,36 segundos, respetivamente, a escassos centésimos do pódio.

Ricardo Soares, nos 100 metros bruços, foi nono classificado na fase de qualificação.

Os Campeonatos Europeus Paralímpicos de natação terminam em 19 de agosto.