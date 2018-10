Português Filipe Azevedo vence IRONMAN 70.3 em Shanghai

Português Filipe Azevedo venceu a prova de IRONMAN 70.3 em Shanghai, constituída por 1900 metros a nadar, 90 kms de ciclismo e 21kms de corrida.

O português Filipe Azevedo venceu a prova de IRONMAN 70.3 em Shanghai, constituída por 1900 metros a nadar, 90 kms de ciclismo e 21kms de corrida (meia maratona). O triatleta que vive no Dubai já tinha conseguido bons resultados este ano, ao obter um segundo lugar no IRONMAN 70.3 em Taiwan e um terceiro em Portugal, no IRONMAN 70.3 em Cascais.

"A prova correu bastante bem, senti que não estava na mesma condição física que há uns meses atrás, mas tentei fazer a prova com o objetivo de alcançar uma posição no pódio", afirmou. "Na natação consegui ficar no grupo principal, havia dois atletas mais avançados, mas senti que não valia a pena o esforço de os acompanhar - já tinha tentado em provas anteriores -, sendo preferível resguardar-me um pouco, sem me expor logo ao desgaste. No ciclismo tentei ir logo em primeiro desde o parque de transição, sem contar com os dois atletas que se mantiveram na frente do triatlo desde o início, mas passados 10 kms eu e cerca de seis atletas conseguimos apanhar os primeiros", continuou.

"Foi uma prova tática, com alguns ataques, mantendo-me sempre no grupo principal, fiz um segmento de ciclismo bastante rápido. Na corrida tive algumas cãibras, ao ponto de me sentar para calçar os sapatos, demorando algum tempo. Fiz os primeiros 5 kms rápido para alcançar o grupo da frente, consegui apanhá-los ao fim de 4 kms. Quando cheguei ao grupo tentei atacar e descolar, mas não consegui, não tive hipótese de o fazer", disse ainda, rematando: "Fiquei só eu e o triatleta de África do Sul, que ganhou um full IRONMAN há algumas semanas atrás. Comecei a perceber que se tivesse alguma chance seria ganhar ao sprint este atleta porque tenho experiência em provas mais curtas, esperei pelo sprint final e consegui aumentar o ritmo mesmo no fim Era o troféu que me faltava, já tinha conseguido segundo e terceiro lugares em 2018, sendo por isso um bom ano de estreia. Considero eventualmente no futuro dedicar-me apenas a esta distância".