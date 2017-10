Portugal sagra-se campeão europeu

A Seleção Nacional fez história na praia de Bore, na Noruega, com a conquista do Eurosurf'2017. Um título que desde 2011 teimava em fugir a Portugal, mas que nem as frias águas norueguesas conseguiram impedir

Portugal conquistou o título mundial de surf, com um dos melhores desempenhos de sempre em competições internacionais, ao somar ao troféu coletivo quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Daniel Fonseca, no bodyboard open, Teresa Padrela, no bodyboard feminino, Carol Henrique, no surf feminino, e João Dantas, no longboard, juntam ao troféu de equipa a medalha de ouro na respetiva categoria, enquanto Tomás Fernandes, no surf open, ficou com o bronze.

Portugal dominou a competição do primeiro ao último dia, terminando a prova com uma clara vantagem para o segundo classificado. No último dia, a primeira medalha de ouro para Portugal seria obtida por Teresa Padrela. A jovem esperança portuguesa, ainda com idade júnior, não cedeu à pressão e relegou a experiente irlandesa Ashleigh Smith para o segundo ponto. Com apenas 16 anos, Teresa Padrela atinge o título de campeã europeia de bodyboard.

No bodyboard open, Daniel Fonseca, atual campeão nacional, teve a melhor onda de toda a competição (9,3 pontos), deixando o segundo classificado a mais de nove pontos. Com uma pontuação total de 17,66, o português tornou-se campeão da Europa da categoria.

Nuno Trovão, selecionador nacional de bodyboard, revela-se "muito satisfeito". "O Daniel dominou de forma avassaladora toda a competição e a Teresa, com apenas 16 anos, conseguiu o primeiro grande título da carreira. É um grande dia para o bodyboard português, que se afirma como um dos melhores do mundo", referiu o técnico.

Seguiu-se na água a disputa da finalíssima de longboard, com o bicampeão nacional João Dantas a procurar confirmar o favoritismo. O mar esteve bastante desfavorável para os competidores, que encontraram grandes dificuldades em pontuar, levando a disputa entre o português e o italiano Mattia Fabri até aos últimos segundos, mas João foi mais forte.

Portugal enfrentou a final de surf feminino com duas atletas, depois de Carol Henrique ter conseguido vencer nas repescagens, juntando-se a Mafalda Lopes na finalíssima da categoria. As duas portugueseas disputaram o título com a alemã Lilly von Treuenfels e com a italiana Giada Legati. Num dos heats mais disputados de toda a competição, com Carol, Mafalda e Lilly a passarem alternadamente pela liderança, acabou por ser a qualidade técnica e a experiência de Carol Henrique a fazer a diferença. A portuguesa arrecadou o primeiro lugar, enquanto Lilly von Treuenfeles ficou em segundo e a jovem Mafalda, de apenas 16 anos, alcançou a medalha de bronze.

A ultima finalíssima disputada seria a de surf open, com Portugal a tentar o ouro com Tomás Fernandes e Eduardo Fernandes. Sob condições extremamente difíceis, com o vento a afetar as manobras dos competidores, a vitória seria disputada até ao último segundo de competição entre os portugueses e o galês Jay Quinn. Tomás Fernandes levaria a incerteza mesmo para lá do som da buzina, com a multidão presente na praia de Bore a ter de aguardar pela decisão de júri em relação à ultima onda do atleta para conhecer o vencedor. O veredito seria, contudo, curto para o atleta e as aspirações portuguesas, que assim viram a medalha de ouro escapar por apenas três décimas. Tomás soma ao troféu coletivo a medalha de prata e Eduardo Fernandes leva para casa a medalha de bronze.

David Raimundo, selecionador nacional, não escondeu a emoção: "Portugal conseguiu trazer de volta o titulo de campeão da Europa. Tivemos uma prestação brilhante! Cinco dos seis títulos em jogo vieram para Portugal. Não podia estar mais orgulhoso deste grupo, que foi uma verdadeira equipa do primeiro ao último dia".