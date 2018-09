Portugal Masters em golfe: Sergio Garcia estreia-se e lidera campeões de majors

Espanhol Sergio Garcia vai jogar pela primeira vez o Portugal Masters em golfe, entre 20 e 23 de setembro.

O espanhol Sergio Garcia vai jogar pela primeira vez o Portugal Masters em golfe, entre 20 e 23 de setembro, em Vilamoura, onde vão atuar mais alguns campeões de torneios do Grand Slam. A 12ª edição do Portugal Masters, dotada de dois milhões de euros em prémios, vai ter como principais estrelas Sergio Garcia, campeão do The Masters em 2017, o irlandês Padraig Harrington, vencedor do The Open em 2007 e 2008 e PGA Championship em 2008, e o inglês Danny Willett, que ganhou o The Masters em 2016 e regressa ao evento português pela sétima vez.

O golfista natural de Borriol, de 38 anos, não compete desde que falhou o cut do PGA Championship, na primeira quinzena de agosto, e vem ao Portugal Masters ganhar ritmo e preparar a 42.ª edição da Ryder Cup, para a qual recebeu um wild card do capitão da equipa europeia Thomas Bjorn, que por sua vez terá Padraig Harrington como um dos seus cinco vice-capitães.

"Estou muito contente de adicionar o Portugal Masters ao meu calendário competitivo pela primeira vez. Estas serão algumas semanas entusiasmantes que tenho pela frente e estou desejoso de jogar bem diante do público de Vilamoura e ganhar boas sensações mesmo antes de viajar para Paris na semana seguinte", disse o espanhol que, em 2017, além de conquistar o seu primeiro título do Grand Slam, venceu o Omega Dubai Desert Classic e o Andalucia Valderrama by Sergio Garcia Foundation e ganhou o prémio do European Tour de Jogador do Ano.

Além de Sergio Garcia, que vai jogar a Ryder Cup pela nona vez, no traçado de 18 buracos de Vilamoura (Par 71) vai estar igualmente o dinamarquês Thorbjorn Olesen, também ele convocado para o Le Golf National, em Paris, onde vai estrear-se no duelo bienal com a equipa dos EUA, capitaneada por Jim Furyk.

Tal como Thorbjorn Olesen, um dos cinco rookies da equipa europeia da Ryder Cup, o seu compatriota Lucas Bjerregaard também vai disputar o Portugal Masters mas, no caso, para defender o título conquistado no ano passado.

Na lista de inscritos constam ainda alguns dos antigos campeões do torneio português, como os irlandeses Andy Sullivan (2015) e Shane Lowry (2012) e o francês Alexander Levy (2014), bem como o espanhol José Maria Olazábal (campeão do The Masters em 1994 e 1999), o argentino Angel Cabrera (campeão do US Open em 2007 e The Masters em 2009), o inglês Matt Wallace, vencedor do Made in Denmark no início de setembro, e o chinês Ashun Wu, que ganhou no último domingo o KLM Open.

A 12.ª edição do Portugal Masters arranca com o Pro-am, agendado para dia 19 no Dom Pedro Victoria Golf Course, um percurso desenhado pelo norte-americano Arnold Palmer.