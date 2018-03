Portugal com medalha de bronze em Grupo Masculino na Taça do Mundo da Maia

O grupo português era favorito ao ouro, mas ficou-se pelo bronze, devido a uma falha no final do exercício combinado, no terceiro e último dia da Taça do Mundo da Maia.

Portugal conquistou este domingo, terceiro e último dia da Taça do Mundo da Maia de Ginástica Acrobática, a medalha de bronze na categoria Grupo Masculino.

A quadra do Acro Clube da Maia, constituída por João Pereira, Henrique Piqueiro, Henrique Silva e Miguel Silva era favorita ao primeiro lugar do pódio, mas uma falha na pirâmide no final do exercício combinado, afastou-os da luta. Ogrupo vai lutar já em abril pelo primeiro lugar do pódio no Campeonato do Mundo da disciplina que se realiza em Antuérpia, na Bélgica.

O Par Misto português, Bruno Tavares e Beatriz Ferreira (Sociedade Euterpe Alhandrense) terminaram a competição na sétima posição, com uma pontuação de 26, 970 no exercício combinado, depois deste sábado terem terminado a qualificação em quinto lugar.

Mariana Candeias e Marta Nunes (Ginásio Clube Português) terminaram em quarto lugar, atrás dos Pares Femininos da Bélgica (primeiro), Rússia (segundo) e Israel (terceiro).

Na categoria Grupo Feminino, Ana Pratas, Ana Fontes e Isis Coutinho garantiram o apuramento para o Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática. Na final, o trio da Associação Académica de Coimbra terminou no oitavo lugar com uma pontuação de 23,220.

Rússia e Bélgica dividiram entre si os primeiros lugares das cinco categorias em competição. A Bélgica conquistou três medalhas de ouro na final de Pares Masculinos, Pares Femininos e Grupo Masculino, enquanto a a Rússia levou para casa dois primeiros lugares nas categorias Pares Mistos e Grupos Femininos.