Portugal com 38 canoístas Mundial absoluto de regatas em linha

O tricampeão da Europa de K1 1000 procura um inédito título mundial nesta distância olímpica

Fernando Pimenta lidera uma das maiores representações da história da seleção portuguesa de canoagem, que de 22 a 26 de agosto disputa em Montemor-o-Velho o primeiro mundial absoluto de regatas em linha realizado em Portugal.

O tricampeão da Europa de K1 1000 procura um inédito título mundial nesta distância olímpica, depois de já o ter conseguido em K1 5000, que não integra o programa dos Jogos Olímpicos.

Em K1 1000, Pimenta tem o terceiro lugar em 2015 em Milão, Itália, e a medealha de prata em Racice, República Checa, em 2017.

Em Montemor-o-Velho, o canoísta vai fazer as duas distâncias, K1 1000 e 5000.

"Portugal estará presente com uma das maiores comitivas de sempre, composta por 38 atletas, 33 na velocidade e cinco na paracanoagem, além de nove elementos entre equipa técnica e médica", disse Ricardo Machado, diretor técnico nacional.

O também vice-presidente da federação realça o facto de a seleção integrar "12 canoístas enquadrados no projeto olímpico Tóquio2020, alguns dos quais fazem parte da elite mundial da modalidade e que têm no seu currículo diversas medalhas em campeonatos do mundo, da Europa e Jogos Olímpicos".

Emanuel Silva, que foi vice-campeão olímpico com Pimenta em Londres2012, em K2 1000, João Ribeiro, David Fernandes, Hélder Silva, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Francisca Laia são alguns dos atletas de elite -- e olímpicos - que vão competir no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho, palco do evento.

Além destes, Portugal vai competir com uma série de jovens promessas, juniores e sub-23, que vão ter a oportunidade de aferir o seu nível na maior competição do mundo da especialidade.

"Partimos, por isso, para esta competição com muita confiança no trabalho e preparação que fizemos e consequentemente na obtenção de bons resultados. Desejamos que esta competição possa ajudar a afirmar ainda mais a canoagem portuguesa como uma das potências da canoagem mundial, quer em termos desportivos, quer organizativos", completou.

A equipa vai ser apresentada no CAR de Montemor-o-Velho em 20 de agosto, às 15:00.

Seleção de Portugal:

1000 metros:

K1 Fernando Pimenta e Mafalda Germano.

K2 Bruno Moreira/Fábio Cameira e Sara Sotero/Rita Fernandes.

K4 Luís Ferreira/Igor Pinho/João Pereira/Rúben Boas.

C1 Fábio Lopes

C2 Bruno Afonso/Marco Apura.

500 metros:

K1 João Ribeiro e Maria Rei.

K2 David Fernandes/Artur Pereira e Teresa Portela/Joana Vasconcelos.

K4 Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista/David Varela e Teresa Portela/Joana Vasconcelos/Francisca Laia/ Francisca Carvalho.

C1 Hélder Silva e Ana Rodrigues.

C2 Bruno Afonso/Marco Apura e Márcia Faria/Beatriz Lamas.

200 metros:

K1 Hugo Rocha e Márcia Aldeias.

K2 Hugo Figueiras/Kevin Santos e Sara Sotero/Inês Costa.

C1 Hélder Silva e Márcia Faria.

5000 metros:

K1 Fernando Pimenta e Márcia Aldeias.

C1 Rui Lacerda e Ana Rodrigues.

Paracanoagem

KL1 e VL1 - Floriano Jesus.

KL2 e VL2 -- Norberto Mourão.

KL3 -- Francisco Cruz.

KL2 -- Hugo Costa.

KL3 e VL3 -- Abraão Vieira.