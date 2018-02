Pólo Aquático: sonho Europeu de Portugal ficou mais complicado

Portugal perdeu este sábado com a Eslováquia por 16-4 no primeiro jogo do play-off do Europeu Barcelona2018.

Portugal perdeu este sábado com a Eslováquia por 16-4 no primeiro jogo do play-off do Europeu Barcelona2018, em polo aquático, disputado na piscina do Complexo Desportivo do Colégio de Lamas, em Santa Maria de Lamas.

À procura da estreia numa fase final do Europeu, a seleção lusa terminou o primeiro período a perder por 3-2, em oito minutos em que apenas por uma vez não esteve a perder (1-1), tendo Pedro Sousa e Tiago Parati feito os golos portugueses.

O segundo período acentuou as diferenças, com os eslovacos a aproveitarem que quase tudo correu mal à equipa nacional - desperdiçou um penálti por Miguel Mariana quando o resultado estava em 5-2 - para chegarem ao intervalo com uma vantagem mais confortável (6-2).

Com quatro golos nos primeiros 16 minutos, três deles em remates de meia distância, o eslovaco Marek Tkac materializou a vantagem física e técnica dos visitantes.

Com Tkac a fazer mais dois golos logo a abrir o terceiro período, a Eslováquia afastou em definitivo Portugal da luta pelo resultado, logrando um parcial de 8-1 (Pedro Sousa bisou perto do fim), fechando o marcador em 14-3.

Nos derradeiros oito minutos registou-se um equilíbrio incomum, com os eslovacos a fazerem apenas dois golos depois de Pedro Sousa fazer o quarto da equipa nacional.

Em declarações à agência Lusa, o selecionador Fernando Leite culpou a "homogeneidade" eslovaca pela diferença grande no resultado, realçando o facto de, tirando o guarda-redes, "todos os jogadores terem feito golos".

"Trata-se de uma equipa muito forte, que sabe usar bem o físico dentro de água e que, no segundo período, nos afastou da zona de remate", salientou o selecionador português, que elogiou o desempenho nacional nos primeiros oito minutos "pelo equilíbrio que conseguiu dar ao jogo".

Para o jogo da segunda mão Fernando Leite expressou o desejo de "tentar encurtar a distância no marcador".

A segunda partida está agendada para 3 de março, em Kosice, na Eslováquia.