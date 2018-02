Pedro Kol disputa título europeu de kickboxing em Portugal

Kickboxer português defronta o campeão em título Alessandro Moretti numa reedição do combate de 2017.

O português Pedro Kol vai voltar a disputar o título de campeão europeu de kickboxing de Profissionais (K1), na categoria de -62 kg, frente ao italiano Alessandro Moretti, atual campeão europeu em título da modalidade. O combate terá lugar no evento "Never Give Up II", domingo, dia 18 de fevereiro, entre as 17h00 e as 21h00, na arena do Campo Pequeno, em Lisboa. Antes do combate principal, o evento terá mais 5 combates: 1 Superfight Feminino e 4 Superfights nacionais.

Em abril do ano passado, Pedro Kol não conseguiu manter o título europeu de kickboxing (K1) precisamente contra o então campeão nacional italiano, Alessandro Moretti. O combate decorreu em Roma e terminou prematuramente, por lesão do atleta português, que motivou decisão de KO técnico por parte do juri. A 54 segundos do fim do terceiro assalto, e depois de derrubar o seu adversário, Pedro Kol sofreu uma lesão na tíbia direita e o combate foi interrompido, não voltando a reatar-se após minutos de dúvidas. Os juízes decidiram não reatar o combate que assim foi favorável a Moretti, para infortúnio do kickboxer português, de 35 anos.

"Em Roma perdi o meu Título de Campeão da Europa numa decisão polémica, mas tenho a sorte de ter uma segunda oportunidade. Sei que sou melhor do que Moretti e vou prová-lo dia 18 de Fevereiro no Campo Pequeno. A jogar em casa e com o apoio dos portugueses estarei ainda mais forte", afirma Pedro Kol.

Desafiado pelo campeão transalpino, o confronto do ano passado assinalou o regresso de Kol após dois anos de afastamento das competições profissionais que marcaram uma vasta coleção de títulos: pentacampeão nacional de kickboxing, bi-campeão europeu e campeão mundial de K1. Desde 2015, após a conquista do único título em falta - o de campeão mundial - que Kol estava retirado dos ringues para se dedicar a tempo inteiro à Academia Kolmachine.