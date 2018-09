Pedro Figueiredo sobe a oitavo no Cordon Golf Open

O golfista português conquistou 17 posições, com 66 pancadas.

Pedro Figueiredo subiu este sábado ao grupo dos oitavos classificados do Cordon Golf Open, do Challenge Tour, com um agregado de 203 pancadas (sete abaixo do par), mais cinco do que o líder, o britânico Jack Singh Brar.

Pedro Figueiredo conquistou 17 posições ao cumprir a terceira volta ao campo, em Pléneuf-Val-André, com 66 pancadas, quatro abaixo do par, conseguindo três birdies (uma abaixo do par), um eagle (duas abaixo) e um bogey (uma acima).

Depois de ter o torneio após a primeira volta, José Filipe Lima voltou a cair na classificação, para o grupo dos 35.ºs colocados, com 208, ao cumprir a volta em 71 golpes, com quatro birdies, mas também com três bogeys e um duplo bogey (duas acima).

Singh Brar subiu ao primeiro lugar, com 198 pancadas, menos três do que o compatriota Steven Tiley, do que o galês Stuart Manley e do que o espanhol Andri Arnaus.