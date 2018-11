Pedro Figueiredo e a subida ao European Tour: "É um sonho tornado realidade"

O golfista português conquistou este sábado a última das 15 vagas para disputar o European Tour de golfe em 2019.

Pedro Figueiredo afirmou este sábado que a qualificação para o European Tour, a primeira divisão do golfe europeu, "é um sonho tornado realidade" e um merecido prémio após "três anos difíceis no Challenge Tour".

"É um sonho tornado realidade. Atingir o European Tour era um objetivo que tinha desde que me torneio profissional e, por isso, significa muito para mim, pois tive três anos difíceis desde que me tornei profissional", revelou Pedro Figueiredo.

O golfista português conquistou este sábado a última das 15 vagas para disputar o European Tour de golfe em 2019, ao terminar no 13.º lugar do Grand Final do Challenge Tour (equivalente à segunda divisão europeia), que se disputou nos Emirados Árabes Unidos.

"Sabia que tinha de fazer um bom torneio para o conseguir. Não comecei da melhor forma, portanto, sabia que hoje, para além de uma grande volta, também precisava de alguma ajuda de outros jogadores e essas duas coisas acabaram por acontecer", explicou.

Pedro Figueiredo entrou para a última prova do Challenge Tour no 17.º lugar do ranking e conseguiu subir duas posições, para terminar o circuito no 15.º posto, o último que proporcionava o acesso ao escalão principal, no qual se vai juntar ao compatriota Ricardo Melo Gouveia.

"Fiz uma grande volta, fiz menos cinco (pancadas em relação ao par do campo), fiz tudo o que podia e depois as peças acabaram por se alinhar e os jogadores que precisavam de ficar fora do top 2/3 acabaram por ficar", assinalou.

O golfista português terminou a última prova da época com um total de 281 pancadas, sete abaixo do par do campo e a 10 do vencedor, o espanhol Arnaus Adri, depois de hoje ter entregado um cartão com 67 golpes (cinco abaixo do par), o seu melhor resultado em Ras Al Khaimah.

Pedro Figueiredo efetuou seis birdies (uma pancada abaixo do par) e apenas um bogey (uma acima), cotando-se com um dos melhores desempenhos da quarta e última volta do torneio, o que lhe permitiu subir do grupo dos classificados em 26.º lugar para o 13.º final.

"É um premio especial, depois de uma época em que joguei de maneira consistente desde o início. Agora, vou aproveitar este momento e depois voltar ao trabalho para preparar a época no European Tour da melhor forma", assinalou o golfista.