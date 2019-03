Padel: Ana Catarina Nogueira vive momento histórico

É a primeira jogadora portuguesa a assegurar a presença nas meias-finais de um torneio do World Padel Tour.

Ana Catarina Nogueira tornou-se a primeira jogadora de padel portuguesa a assegurar a presença nas meias-finais de um torneio do World Padel Tour (WPT), ao lado da espanhola Paula Josemaría, no Marbella Master. A atleta, natural do Porto, e parceira bateram nos quartos de final Catalina Tenório e Beatriz Gonzaléz, ambas no 13.º lugar do ranking mundial, por duplo 6-3, para garantirem o acesso às meias-finais do primeiro torneio da temporada.

"Entrámos bastante bem, com um break acima, mas depois elas recuperaram. Foi um encontro difícil, porque elas jogaram muito bem defensivamente e o campo está um pouco lento para poder fazer a diferença com bolas mais rápidas. No final, conseguimos ser consistentes e, com muita luta, acabámos por fechar em dois sets, disse a portuguesa, 21.ª colocada na hierarquia do WPT, em declarações à Lusa.

Apesar das boas expectativas, sobretudo após a vitória nos oitavos de final diante das primeiras cabeça de série, as espanholas Lucía Sainz e Gemma Triay, Ana Catarina Nogueira admitiu nunca ter imaginado um início de temporada tão bem sucedido.

"Começar a época desta forma é mesmo muito bom. Temos sempre boas expectativas, mas entrar assim num primeiro torneio, ainda para mais num Masters e fazer meias-finais é realmente muito bom, sobretudo quando estamos a estrear uma parceria. O encontro de quinta-feira, contra as primeiras cabeças de serie, foi duríssimo, mas estivemos muito bem e isso também nos deu confiança para hoje", observou a número um nacional, manifestando-se "orgulhosa e feliz com o feito" inédito alcançado para o padel português.

O próximo desafio da dupla luso-espanhola é frente a Marta Marrero (terceira WPT) e Marta Ortega (sétima) para apurar a dupla finalista: "Vai ser complicadíssimo, mas nós também vamos com a confiança em alta e temos que acreditar que é possível fazer um bom encontro e lutar até ao fim", assinalou.