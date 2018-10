Meo Rip Curl Pro Portugal continua à espera para eventual reinício de competição

As condições do mar da praia de Supertubos continuam a não ser as melhores e depois dos consecutivos adiamentos às 08h00, 09h00, 10h00 e 11h30, os responsáveis pela etapa de Peniche decidiram esperar novamente.

A organização do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial de surf, agendou este sábado uma nova chamada para eventual reinício da competição às 13h00, após falhadas as quatro primeiras tentativas do dia.

As condições do mar da praia de Supertubos continuam a não ser as melhores e depois dos consecutivos adiamentos às 08h00, 09h00, 10h00 e 11h30, os responsáveis pela etapa de Peniche decidiram esperar, novamente, mais de uma hora para verificar se a prova prossegue este sábado.

Já sem portugueses em ação à partida para os quartos de final da etapa, as atenções viram-se agora para a possível conquista do título mundial por parte do líder do ranking, o brasileiro Gabriel Medina, um feito que conseguiu em 2014.

Contudo, precisa que o atual terceiro classificado da hierarquia, o australiano Julian Wilson, não chegue às meias-finais.

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.