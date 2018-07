Open Britânico: Kevin Kisner mantém liderança junto a Zack Johnson

Ambos os golfistas norte-americanos seguem com 136 pancadas, seis abaixo do par.

O norte-americano Kevin Kisner conservou esta sexta-feira a liderança do Open Britânico, a decorrer em Carnoustie, na Escócia, agora na companhia do compatriota Zack Johnson.

Kisner, que no primeiro dia liderava isolado o terceiro major do ano, com 66 pancadas (cinco abaixo do par), marcou esta sexta-feira 70 (uma abaixo), permitindo a Johnson, autor de 67 (quatro abaixo), igualá-lo no comando. Seguem ambos com 136 (seis abaixo).

O duo é perseguido por um trio de jogadores a uma pancada, no qual se destaca o inglês Tommy Fleetwood, que, com 65 pancadas, foi o autor da melhor volta do dia, recuperando ainda do resultado menos bom de quinta-feira, quando fez 72 pancadas.

Também contam 137 (cinco abaixo do par) os norte-americanos Pat Perez e Xander Schauffele.

No grupo dos sextos colocados, segue, por seu lado, Rory McIlroy, da Irlanda do Norte, que somou a segunda volta consecutiva com 69 pancadas (duas abaixo o par), para um total de 138 (quatro abaixo do par).

A volta foi também proveitosa para o norte-americano Jordan Spieth, detentor do título, que, com uma volta quatro abaixo do par, terminou o dia integrado no grupo dos 11.ºs classificados, a três pancadas dos líderes, tal como Rickie Fowler.

Quem passou igualmente o cut foi o norte-americano Tiger Woods, que ganhou por três vezes o Open Britânico (2000, 2005 e 2006) e venceu 14 majors, ao igualar pela segunda vez o par do campo, para somar 142 pancadas, a seis dos líderes. É 29.º.