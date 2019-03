O JOGO na celebração do Dia do Pai a correr e a pedalar

A 16ª edição O JOGO Corrida Dia do Pai junta os pais e os filhos numa prova de atletismo e de bicicleta.

A 16ª edição O JOGO Corrida Dia do Pai vai juntar a 17 de março pais e filhos numa prova com duas distâncias disponíveis, uma corrida com 10 km cronometrada e uma caminhada com 5 km sem fins competitivos. Toda a família pode fazer parte desta iniciativa dedicada ao desporto e à saúde.

A novidade da edição deste ano é o Passeio de Bicicletas, apoiado pelo programa MUD.AS, dos Serviços de Ação Social do P.PORTO. O Passeio de Bicicletas tem uma distância de 10 km, para todas as idades e que se realizará uma hora e meia antes da partida das restantes provas, às 9h00.

A partida da corrida e da caminhada está marcada para as 10h30 no Queimódromo (junto ao Parque da Cidade do Porto) e a chegada será no mesmo local. No recinto estarão também disponíveis diversas atividades e divertimentos para as crianças de forma a incluir toda a família nesta festa.

No final da prova, todos os participantes da corrida, da caminhada e do passeio de bicicletas receberão uma medalha comemorativa deste dia que reúne pais, filhos e toda a família em prol de um estilo de vida saudável e mais amigo do ambiente.