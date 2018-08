Nomes do "top 20" mundial de padel em prova na Póvoa de Varzim

Circuito Fabrice Pastor Cup passa por Portugal entre 29 de agosto e 2 de setembro.

A Póvoa de Varzim vai receber alguns dos mais prestigiados nomes do padel mundial entre 29 de agosto e 2 de setembro, quando o Mais Padel Clube da Praia acolher a etapa portuguesa do circuito Fabrice Pastor Cup.

Fazendo parte de uma das 3 provas da Federação Portuguesa de Padel de máxima pontuação (torneio 10.000), a Fabrice Pastor Cup trará a Portugal, para além dos melhores jogadores portugueses e de outras nacionalidades, cinco jogadores profissionais do "top 20" mundial. São eles Paquito Navarro (5.º WPT), Alejandro Galán (9.º WPT), Juan Cruz Belluati (12.º WPT), Ramiro Moyano (16.º WPT) e Luciano Capra (15.º WPT).

Os jogadores convidados jogarão no dia 1 de setembro um Pro Am que colocará 8 profissionais frente a 8 figuras públicas. No Pro Am participarão ainda três dos melhores jogadores portugueses da atualidade, estando já confirmados Diogo Rocha (72.º WPT) e Miguel Oliveira (70.º WPT).

O evento culminará, no dia 2, com um jogo exibição entre as duplas Moyano-Capra e Belluati-Navarro, logo após a final da prova da Federação Portuguesa de Padel.