Nem todos os portugueses apurados vão a Buenos Aires

Há atletas lusos que conseguiram a qualificação, mas que não vão poder competir nos próximos Jogos Olímpicos da Juventude

De entre as três seleções portuguesas apuradas para os Jogos Olímpicos da Juventude, pelo menos uma terá de ficar de fora da competição, a disputar em Buenos Aires entre 6 e 18 de outubro deste ano.

Isto porque cada país só poderá participar com um máximo de duas equipas (uma masculina e outra feminina) em quatro dos desportos coletivos que constam do programa olímpico.

Os regulamentos da principal prova mundial para atletas entre os 15 e os 18 anos obrigam a que, entre futsal, andebol de praia, hóquei em campo e râguebi sevens, cada nação só possa participar com uma equipa masculina e outra feminina, mesmo que várias tenham conseguido o apuramento.

É o caso de Portugal, que já se qualificou em futsal feminino (primeiro lugar da zona europeia de qualificação), futsal masculino (segundo lugar da zona europeia) e andebol de praia feminino (terceiro lugar), o que significa que, de entre estas três seleções, uma delas terá obrigatoriamente que ser excluída da competição a realizar na Argentina.

O Comité Olímpico Português (COP) pensa escolher duas equipas de modalidades diferentes, mas o critério pode ainda vir a ser alterado, uma vez que a decisão só será tomada após os últimos torneios de qualificação, relativos ao râguebi sevens: o masculino a realizar em Siauliai (Lituânia) nos dias 5 e 6 de maio e o feminino em Vichy (França) a 28 e 29 de abril.

As seleções portuguesas (masculina ou feminina) desta modalidade podem ainda qualificar-se, se bem que não tenham tarefa fácil pela frente. Isto porque a zona europeia só apura uma equipa masculina e uma feminina. Esse papel estará reservado às equipas vencedoras, a não ser que as mesmas fiquem "tapadas" por equipas de outras modalidades do mesmo país.

Por exemplo, se a Rússia ganhar o torneio masculino de râguebi, isso não significa que vá aos Jogos, uma vez que o comité russo pode optar antes pela equipa de futsal masculino, que também terminou na primeira posição da respetiva fase de apuramento. O mesmo pode acontecer com as equipas portuguesas, mas, em princípio, para as equipas de râguebi nacionais obterem o passaporte olímpico terão que ter melhores classificações do que as já obtidas no andebol de praia e no futsal.

Confuso? Parece. De qualquer forma, todas as dúvidas serão esclarecidas após o torneio de apuramento do râguebi sevens, quando forem escolhidas as duas equipas que vão representar Portugal nas quatro modalidades em causa.

O país pode participar ainda noutras modalidades coletivas, como o voleibol de praia, por exemplo, que não obedecem aos mesmos critérios apertados.

O Comité Olímpico de Portugal conta participar com um total de cerca de 50 atletas neste torneio.