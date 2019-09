Natação volta ao Rio Douro 41 anos depois no centenário da ANNP

Desde 1979 que não se realizam provas de natação entre as margens do Porto e Vila Nova de Gaia

As provas de natação vão regressar ao Rio Douro 41 anos depois, no âmbito do centenário da Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP), a celebrar em 2020.

O evento realiza-se em 5 de julho, com partida e chegada na Douro Marina, pretendendo a competição integrar o circuito nacional de águas abertas de 2019/2020 da federação.

Desde 1979 que não se realizam provas de natação entre as margens do Porto e Vila Nova de Gaia, que tiveram como pioneiro o Clube Fluvial Portuense, com um evento em 1916.

A ANNP, "a mais antiga instituição desportiva de natação em Portugal", tem um programa comemorativo que principia no sábado e decorre até 10 de outubro de 2020.

Um ciclo de conferências, o super-sprint do século, com as principais figuras portuguesas que participaram nas 35 edições do Meeting Internacional do Porto, a edição de um livro do centenário e uma gala de encerramento, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, estão entre as várias iniciativas previstas.

A ​​​​​​​ANNP abrange cerca de 30 clubes, 2.500 atletas, 150 treinadores e 300 árbitros.