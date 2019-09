Mundial: Uruguai bate as Ilhas Fiji na primeira grande surpresa

Com este triunfo, os sul-americanos intrometeram-se na luta pelo apuramento para os quartos de final

Uruguai protagonizou aquela que é, para já, a maior surpresa do Mundial, que está a decorrer no Japão, ao bater na estreia as Ilhas Fiji, por 30-27, em jogo do Grupo D.

Em Kamaishi, o Uruguai, 17.ª do ranking mundial, somou a terceira vitória em Mundiais, depois dos triunfos sobre Espanha (1999) e Geórgia (2003), e deu um passo importante para, pelo menos, assegurar o terceiro lugar do agrupamento e garantir uma vaga no Mundial de 2023, em França.

Com este triunfo sobre a 12.ª da hierarquia, que já havia perdido com a Austrália (39-21), os sul-americanos intrometeram-se com surpresa na luta pelo apuramento, embora o País de Gales (43-13 à Geórgia, na estreia) e os australianos sejam claros favoritos a seguir para os quartos de final.

O médio de abertura Felipe Berchesi foi a grande figura do encontro, tendo somado três conversões e três penalidades, num duelo em que o Uruguai já vencia ao intervalo, por 24-12.

A primeira parte foi mesmo determinante no triunfo dos uruguaios, que aproveitaram algum 'adormecimento' da Ilhas Fiji para construir uma importante vantagem, sobretudo depois de Dolokoto ter dado vantagem à seleção do Pacifico, com um ensaio logo aos sete minutos.

Na frente e com o estatuto de favoritas, as Ilhas Fiji optaram por poupar esforços e, em poucos minutos, o Uruguai deu a volta ao jogo, com ensaios de Santiago Arata (13 minutos), Manuel Diana (21) e Juan Manuel Cat (25) e as respetivas conversões de Berchesi, que ainda juntou uma penalidade, aos 37.

O máximo de que as Ilhas Fiji obtiveram foi novo 'try' de Mawi, aos 18 minutos.

Na segunda parte, Fiji apresentou-se praticamente com outro XV (fez um total de oito alterações) e tomou as 'rédeas' do encontro, mas não conseguiu a reviravolta, apesar dos ensaios de Ratuniyarawa (47 minutos) e de Matawalu (66 e 80+1).

O Campeonato do Mundo segue esta quinta-feira com as estreias do Canadá e dos Estados Unidos frente a Itália e Inglaterra, respetivamente.