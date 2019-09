Mundial: Itália e Inglaterra somam segundo triunfo

A vitória permite à seleção italiana isolar-se no primeiro lugar do Grupo B, enquanto os britânicos continua líder do Grupo C, com mais seis pontos do que França

Itália e Inglaterra venceram facilmente pela segunda vez no campeonato do Mundo de râguebi, que está a decorrer no Japão.

Em Fukuoka, a seleção transalpina venceu o Canadá (48-7), uma equipa muito acessível, que não fez mais do que sete pontos na estreia, fruto de um ensaio por Andrew Cole (68) e respetiva conversão de Peter Nelson (70).

Os italianos impuseram o seu poderio desde início, com Tommaso Allan, com uma penalidade, logo aos dois minutos, e três conversões (08, 13 e 44), a destacar-se e a dar conforto à equipa, que chegou ao intervalo a vencer por 17-0.

Os seis ensaios foram conseguidos por Braam Steyn (07 minutos), Dean Budd (12), Sebastian Negri (43), Mattia Bellini (61), Federico Zani (72) e Matteo Minozzi (78), juntando, pelo meio, uma conversão de Carlo Canna (73).

A vitória permite à seleção italiana isolar-se no primeiro lugar do agrupamento, com 10 pontos, seguida da Nova Zelândia, que tem quatro, mas menos um jogo, tal como a África do Sul, a Namíbia e o Canadá, todas sem qualquer ponto somado.

Em Kobe, o outro encontro também foi muito desnivelado, referente à poule C, com a Inglaterra, campeã do Mundo em 2003, a derrotar os Estados Unidos (45-7), dominando o desafio por completo e tendo ido para o tempo de descanso já com 19-0 a seu favor.

George Ford, com cinco conversões, aos 06, 25, 59, 68 e 76 minutos, e um ensaio (05), comandou a equipa inglesa, que teve mais seis 'tries', por Billy Vunipola (24), Luke Cowan-Dickie (32), Joe Cokanasiga (47 e 75), Ruaridh McConnochie (57) e Lewis Ludlam (66).

O melhor que os norte-americanos conseguiram foi reduzir já muito perto do final, através de um ensaio de Bryce Campbell (80+1) e da conversão de AJ MacGinty (80+2).

No Grupo C, Inglaterra, a única com dois jogos, lidera, com 10 pontos, a França segue em segundo, com quatro, a Argentina ocupa o terceiro, com um, e Tonga e Estados Unidos ainda não pontuaram.

A competição prossegue no sábado, com os duelos entre Argentina e Tonga, Japão e Irlanda e África do Sul e Namíbia.