Jogos do Mundial de râguebi cancelados e Fórmula 1 em risco

A organização do Mundial de râguebi anunciou hoje o cancelamento de dois jogos devido ao tufão que deve atingir o Japão este fim de semana.

Os jogos entre Inglaterra e França, do Grupo C, e entre a bicampeã Nova Zelândia e Itália, da 'poule' B, agendados para sábado em Yokohama e Toyota, foram cancelados devido à aproximação do tufão Hagibis.

A organização do Mundial decidiu atribuir dois pontos a cada uma das equipas afetadas pelo cancelamento dos jogos, interrompendo assim a série de triunfos consecutivos da Nova Zelândia, enquanto a Itália perdeu as ténues esperanças de se qualificar para os quartos de final no Grupo B - tinha de vencer com ponto bónus os 'all-blacks', algo que nunca conseguiu.

Inglaterra e França já tinham assegurado o apuramento, com os ingleses a vencerem, com esta decisão, a 'poule', à frente dos franceses.

Dos encontros previstos para sábado, apenas se mantém a partida entre Irlanda e Samoa, marcada para Fukuoka, enquanto os jogos marcados para domingo deverão realizar-se.

Atualmente classificado como um tufão "violento", no topo da escala de intensidade ciclónica no Japão, o Hagibis está a dirigir-se para o sudeste do país e poderá atingir a área de Tóquio no sábado, alertaram os meteorologistas japoneses.

De acordo a Agência Meteorológica Japonesa (JMA), o poder atual de Hagibis é semelhante ao de quatro dos maiores tufões que o Japão viu nas últimas décadas, incluindo o Faxai no mês passado, que provocou danos significativos em Chiba, nos subúrbios de Tóquio.

Para sábado, "espera-se velocidades de vento de 45 metros por segundo" ou 162 quilómetros por hora, disse um responsável da agência numa conferência de imprensa esta quarta-feira.

"O tufão causará fortes chuvas em grande parte do país. Os ventos fortes soprarão primeiro, seguidos por chuvas torrenciais", declarou, acrescentando que nas zonas costeiras são esperadas ondas violentas.

Outro evento que reúne dezenas de milhares de espetadores é o Grande Prémio de Fórmula 1 de Suzuka (Japão central), que também pode ser ameaçado, a decorrer no domingo, com os organizadores a dizerem que estão a acompanhar atentamente a evolução do tufão.