Mundial de Râguebi: África do Sul cilindra Canadá e está nos "quartos"

Os springboks, campeões em 1995 e 2007, venceram por 66-7

A África do Sul, campeã do mundo de râguebi em 1995 e 2007, venceu esta terça-feira o Canadá, por 66-7, em Kobe, no Japão, e assegurou a qualificação para os quartos de final do Mundial.

Com 10 ensaios, os springboks estiveram implacáveis no seu quarto jogo no Grupo B, no qual apenas foram derrotados pela bicampeã Nova Zelândia (23-13), que encerra a poule, no sábado, frente à Itália.

Na primeira parte, seis conversões de Elton Jantjies -- que conseguiu mais duas na segunda metade --, e os ensaios de Cobus Reinach -- autor do hat-trick mais rápido na história da competição, em 20 minutos --, Damian de Allende, S'Busiso Nkosi, Warrick Gelant e Frans Steyn deram expressão à superioridade dos comandados de Rassie Erasmus, que venciam por 47-0 ao intervalo.

Já depois da expulsão de Josh Larsen, que deixou o Canadá reduzido a 14 ainda na primeira parte, aos 36 minutos, o Canadá 'respondeu' com um ensaio de Matt Heaton e uma conversão de Peter Nelson e, apesar de ter falhado quatro pontapés de penalidade, tomou a dianteira deste 'parcial'.

A reação canadiana foi travada depois dos 54, quando Schalk Brits conseguiu um ensaio, Jantjies uma conversão e o domínio voltou a ser sul-africano, com mais dois ensaios de Damian Willemse e Frans Malherbe e nova conversão de Jantjies, fixando o resultado em 66-7.

Com este triunfo, a África do Sul assumiu provisoriamente o comando do Grupo B, com 15 pontos, mais um do que a Nova Zelândia e mais cinco da Itália.

Só um muito pouco provável triunfo bonificado dos transalpinos no sábado, em Toyota, poderá afastar os dos 'quartos' os até agora implacáveis all-blacks, que venceu todos os 14 embates anteriores