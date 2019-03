Motonáutica tem nova casa e vai ao Mundial de Fórmula Futuro

Na inauguração da nova sede, na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, o presidente Paulo Ferreira destacou o "cardápio invejável de provas internacionais que Portugal vai receber" e reforçou que a grande aposta é a formação

A Federação Portuguesa de Motonáutica tem, a partir desta quarta-feira, uma nova sede, com o presidente Paulo Ferreira a revelar durante a cerimónia que Portugal vai marcar presença no Mundial de Fórmula Futuro, que se vai realizar na Rússia, em São Petersburgo.

"Vou revelar, em primeira mão, que vamos estar no Campeonato do Mundo de Fórmula Futuro, o nosso selecionador nacional já está a trabalhar na formação da equipa. Começámos o primeiro estágio em Santo Estevão este fim de semana. A Fórmula Futuro e a formação são um dos nossos grandes projetos", disse o dirigente à margem da cerimónia, que contou com a presença na ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Segundo Paulo Ferreira, a nova sede, localizada na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, foi uma promessa que fizera há nove meses, quando assumiu o organismo. "Foi um esforço grande terminar as obras num curto espaço de tempo. Agradeço o apoio de todos os nosso parceiros e colaboradores", sublinhou.

O líder federativo assumiu ainda que "o grande objetivo para este ano é ter o Duarte Benavente campeão do mundo de Fórmula 2" e destacou o "cardápio de provas invejável que Portugal vai receber".

"Maio vai ser alucinante. No primeiro fim de semana desse mês, temos o Campeonato da Europa de aquabike, em Entre-os-Rios; no segundo temos o Campeonato do Mundo de aquabike, em Portimão, já não se realizava em Portugal há mais de 20 anos; em seguida, temos a Fórmula 1, também em Portimão. É a prova rainha", elencou.

Garantindo que "a motonáutica tem um rumo definido", Paulo Ferreira reforçou que a grande aposta são as camadas jovens, remetendo para a escola de Miguel Oliveira, o primeiro português a chegar ao MotoGP. "Sou fã do projeto e não me importo de o copiar, porque é um projeto de futuro. Vamos começar a casa pelos alicerces", finalizou.