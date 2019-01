Modalidades do Belenenses não sentem falta do futebol

Os quatro desportos de pavilhão dos azuis prosperam e, sem promessas infundadas, trilham o caminho da afirmação. Com os pés na terra e amor à camisola, não têm saudades da SAD do futebol

O ano de 2018 foi atípico para o Belenenses, que anunciou a separação do clube com a SAD e respetiva equipa de futebol. O Restelo, propriedade do clube, mantém-se como a casa das modalidades e O JOGO foi descobrir como um dos emblemas nacionais mais ecléticos viveu a separação. "Serviu para nos unirmos em torno da causa belenense. O clube está a lutar contra o negócio, que é representado pela SAD e nada tem que ver com o Belenenses. Não conseguiram dividir o Belenenses", diz logo Alípio Matos, treinador do futsal, regressado ao clube após sete anos no Benfica.

Para João Florêncio, técnico do andebol, também na segunda passagem pelo clube, o caos passou ao lado e as modalidades até lucraram: "Não conhecia a Direção da SAD. Nunca houve relação. No tempo do Jorge Jesus [2006 a 2008], pintou-se uma linha a dividir o espaço entre o futebol e os restantes. Mesmo quando não estava ninguém, não se podia utilizar a pista, os tanques de massagem e a sala de musculação. Isso está ultrapassado e até temos um médico do futebol a aconselhar. Passámos a ter uma ligação afetiva entre modalidades."