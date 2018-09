Melo Gouveia e o Portugal Masters: "Quem sabe, dar uma grande alegria ao golfe português"

Golfista Ricardo Melo Gouveia regressa ao Portugal Masters, que vai decorrer entre 20 e 23 de setembro, em Vilamoura.

O golfista Ricardo Melo Gouveia regressa ao Portugal Masters, que vai decorrer entre 20 e 23 de setembro, em Vilamoura, com vontade de jogar o "quinto major do ano" e melhorar o quinto lugar de 2017. "Estou bastante entusiasmado por estar aí à porta mais uma edição do Portugal Masters. Para mim e para qualquer jogador português é o quinto major do ano", avança o português, de 27 anos.

Há um ano, Melo Gouveia concluiu as quatro voltas ao traçado de Vilamoura (Par 71) com um agregado de 14 pancadas abaixo do Par e empatado no quinto lugar com o compatriota Filipe Lima, a melhor classificação de um português no torneio organizado pelo European Tour e que distribui dois milhões de euros em prémios.

"O quinto lugar do ano passado deixou-me com uma vontade enorme de melhorar este ano e, quem sabe, dar uma grande alegria ao golfe português. É um sonho, um objetivo meu desde pequeno, mas não vou mudar nada em termos de preparação e de expectativas para o torneio", afirma o profissional da Quinta do Lago que, esta semana, não vai contar com a companhia de Lima e Pedro Figueiredo, ambos concentrados em tentar encerrar a temporada no top 15 do ranking do Challenge Tour, posição que garante o acesso ao European Tour em 2019.

Depois de falhar o cut nos últimos dois torneios do European Tour, no Omega European Masters e no KLM Open, Ricardo Melo Gouveia regressa a Vilamoura na 132.ª na 'Race to Dubai' e a precisar de uma boa exibição no Portugal Masters para tentar subir ao top 100 e tentar manter-se na primeira divisão europeia na próxima época.

Além de Ricardo Melo Gouveia, o único português a jogar a tempo inteiro no European Tour e com entrada direta no Portugal Masters, o golfe nacional vai estar representado ainda pelos profissionais Ricardo Santos, Tiago Cruz, Tomás Silva, João Carlota, Tomás Melo Gouveia e Miguel Gaspar e os amadores Vítor Lopes e Afonso Girão.

A 12.ª edição do Portugal Masters arranca com o Pro-am, agendado para dia 19 de setembro no Dom Pedro Victoria Golf Club, onde vai decorrer o último torneio do European Tour antes do confronto entre as equipas da Europa e Estados Unidos na Ryder Cup, que terá lugar no Le Golf National, em Paris, de 28 a 30 de setembro.