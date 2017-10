McGregor a caminho da WWE? Imprensa irlandesa garante que sim

De acordo com o The Irish Sun, o extravagante lutador pode estrear-se no wrestling na Wrestlemania do próximo ano.

Depois do "combate do século" com Floyd Mayweather, Conor McGregor prepara-se para abraçar um novo projeto no mundo dos desportos de combate, dando novo fôlego a um rumor que já tem alguns meses de existência.

De acordo com o The Irish Sun, o lutador irlandês de artes marciais mistas está em conversações para integrar o cartaz da Wrestlemania do próximo ano, o maior evento da WWE, maior empresa de wrestling a nível mundial. Avança a publicação que o plano passa por colocar o "Notorious" no ringue com uma das principais estrelas do plantel.

Recorde-se que esta notícia surge numa altura em que Ronda Rousey está muito perto de fechar um acordo com a mesma companhia e depois de algumas trocas de provocações de Conor McGregor com lutadores da WWE, como Randy Orton e John Cena.