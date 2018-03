Marshawn Lynch entre os jogadores da NFL que estarão em Portugal

O Algarve receberá no próximo fim de semana uma extensa lista de jogadores de futebol americano,com destaque para o running back dos Oakland Raiders

No total são 17, mas entre as inúmeras figuras da NFL que estarão em Portugal nos dias 10 e 11 de março o destaque vai por inteiro para Marshawn Lynch, running back dos Oakland Raiders, a estrela maior das muitas que estarão no Estádio do Algarve am explicar o crescente sucesso mundial do futebol americano.

O projeto pertence à American Football Without Barriers (AFWB) que, em parceria com a equipa farense dos Algarve Sharks, levará a cabo o "training camp", evento que conta já com mais de 750 inscritos, As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas no site dos Algarve Sharks.

Os jogadores chegarão a Portugal durante esta semana e para além da oportunidade de conhecerem o país, visitarão algumas instituições, com destaque para as que se dedicam a crianças, que ajudam os mais afetados pelos incêndios que assolaram, especialmente, a região centro de Portugal.

Jogadores confirmados

Marshawn Lynch (Oakland Raiders)

Kevin Hogan (Cleveland Browns)

Johnson Bademosi (New England Patriots)

Xavier Grimble (Pittsburg Steelers)

Roosevelt Nix (Pittsburg Steelers)

Breno Giacomini (Houston Texans)

Ben Garland (Atlanta Falcons)

Barkevious Mingo (Indianapolis Colts)

Jabaal Sheard (Indianapolis Colts)

Chris Milton (Indianapolis Colts)

Matthias Farley (Indianapolis Colts)

DeAngelo Williams (Pro Bowl Running Back)

Gary Barnidge (Pro Bowl Tigh End)