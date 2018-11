Marcelo Rebelo de Sousa saúda participação portuguesa nos Jogos Olímpicos da Juventude

O Presidente da República recebeu a comitiva no Palácio de Belém

Marcelo Rebelo de Sousa, realçou esta segunda-feira a importância e o impacto que os atletas portugueses tiveram na Argentina, durante os Jogos Olímpicos da Juventude. O Presidente da República recebeu no Palácio de Belém a comitiva portuguesa que esteve em Buenos Aires, e agradeceu o desempenho.

Nestes Jogos, Portugal regressou com cinco medalhas, duas de ouro e três de prata, sendo que as de ouro foram conseguidas pela equipa feminina de futsal e pelo triatleta Alexandre Montez (na estafeta mista), atleta que conquistou a medalha de prata na prova individual, enquanto as restantes foram obtidas pela equipa masculina de andebol de praia e pela dupla de ginástica Madalena Cavilhas e Manuel Candeias.

Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa deu conta da importância e do impacto que estes feitos dos atletas portugueses tiveram na Argentina, um país com pouca emigração portuguesa.

"Estes Jogos representam um de vários passos no caminho de uma longuíssima vida, pessoal e também desportiva. Estes Jogos representam como que uma antecipação do espírito olímpico, numa idade que permite ter ainda mais sonhos. Por outro lado, não podem esquecer outra tarefa comunitária essencial, a vossa preparação, a vossa educação, formação e qualificação, que será para sempre", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Afirmando ter acompanhado a presença dos jovens portugueses nas competições na Argentina, o Presidente da República acredita ser possível um maior acompanhamento dos cidadãos portugueses nas competições futuras e agradece o esforço dos jovens atletas.

"Muito obrigado pelo vosso contributo para projetar Portugal lá fora e cá dentro. Lá fora é evidente, porque cada vez que competiam era Portugal que o fazia. Mas cá dentro, porque faz bem à alma nacional o vosso exemplo. Dizem que sou um pouco exagerado, porque dou muita importância ao papel do desporto, o que não é verdade, pois isto aplica-se a todos os campos da atividade. Mas sim, dou muita importância ao puxar pela alma nacional, às vezes temos a autoestima um pouco baixa, mas nós somos muito melhores do que às vezes pensamos. Por isso, faz bem à alma de Portugal o vosso sucesso", referiu.

O chefe de Estado afirmou o desejo de que os jovens atletas tenham muito futuro pela frente, com muitas medalhas, mesmo aquelas que são as outras medalhas, as do dever cumprido: "Como Presidente da República, neste grande encontro que quis que fosse com todas e com todos, muito obrigado em nome de Portugal. Foram fantásticos, foram excecionais. Serão certamente excecionais, pois este é apenas um passo para uma vida de triunfos, e esses triunfos são vossos, pessoais, mas são também de Portugal."

A cerimónia contou ainda com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, do presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, e de representantes das federações, entre os quais o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.