José Filipe Lima sobe a terceiro no Open do Cazaquistão

José Filipe Lima subiu esta sexta-feira ao terceiro lugar do Open do Cazaquistão de golfe, prova do challenge tour que está a decorrer em Almaty e também conta com a participação de Pedro Figueiredo, atual nono.

Ambos os portugueses passaram com facilidade o cut e continuam para as últimas voltas ao campo do Zhailjau Golf Resort, sábado e domingo, enquanto que Ricardo Santos voltou a estar em dia não e fecha a sua participação em 97.º, com 145 pancadas, três acima do par.

A liderança está com Max Orrin e Ben Stow, com 131, 13 abaixo do par, menos duas que o grupo em que Lima se integra. Esta sexta-feira, o português esteve bastante bem, com 65 pancadas, sete abaixo do par, ao marcar sete birdies (uma abaixo) e voltar a não fazer bogeys (uma acima), como no primeiro dia.

Muito perto, está também Figueiredo, que segue com 134 pancadas, 10 abaixo do par. Repetiu esta sexta-feira os números de quinta-feira, com 67 pancadas, cinco abaixo do par, com seis birdies e um bogey.