John John Florence pode sagrar-se campeão em Peniche pela segunda vez consecutiva

O atual campeão arrebatou o título o ano passado, também em Peniche

John John Florence, atual campeão mundial e líder do ranking, é o único dos oitos surfistas que podem chegar ao título com a possibilidade de o arrebatar em Peniche, na 10.º e penúltima etapa do circuito.

O havaiano, que no ano passado conquistou o seu primeiro título mundial ao vencer em Peniche, lidera o Mundial, com 49.900 pontos, mais 2.300 do que o sul-africano Jordy Smith, que caiu para o segundo lugar após a etapa francesa, vencida por Gabriel Medina, agora terceiro.

O brasileiro, campeão do mundo em 2014, integra a lista de pretendentes mais distantes, juntamente com os australianos Owen Wright, Matt Wilkinson, Julian Wilson e os seus compatriotas Adriano de Souza, vencedor do circuito em 2015, e Filipe Toledo, que estão entre 9.150 e 14.950 pontos.

No entanto, segundo as contas da Liga Mundial de Surf (WSL), o melhor que estes sete surfistas podem conseguir no Meo Rip Curl Pro, a disputar entre sexta-feira e 31 de outubro, é adiar a decisão para o Havai, palco do Billabong Pipe Masters, entre 8 e 20 de dezembro.

Uma nova vitória de John John na praia de Supertubos só não assegura o seu segundo título mundial se Jordy Smith chegar aos quartos de final, podendo até bastar a chegada à final se o sul-africano se qualificar para a quinta ronda.

Estes são os cenários na luta entre os dois primeiros, cujas eliminações precoces em Peniche podem relegar a decisão do título para o Billabong Pipe Masters, desde que os rivais vençam a prova.

Em disputa vai estar ainda o título de melhor estreante do ano, uma hierarquia liderada pelo português Frederico Morais, 13.º classificado do circuito, com 26.400 pontos, mais 1.200 pontos do que o australiano Connor O'Leary, 15.º colocado.