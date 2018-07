João Silva recorda grande susto cardíaco: "Ia dando em maluco, sem fazer nada"

Triatleta olímpico esteve parado quatro meses devido a uma inflamação no coração e teve de controlar a ansiedade, pois não sabia se voltaria a competir.

Atual 31.º classificado do ranking mundial (é o melhor português) João Silva está a readquirir índices competitivos para progredir ainda mais com vista a novo apuramento olímpico. Depois de um "grande susto", que deixou o triatleta da Benedita sem saber se poderia voltar a fazer à prática da modalidade, Silva espera voltar a dar cartas. "No ano passado dei um passo atrás. Estive quatro meses parado devido a uma pericardite, uma inflamação da membrana que envolve o coração. Foram quatro meses sem fazer nada e sem saber se podia voltar a fazer ou não triatlo", referiu o triatleta do Benfica, à margem da apresentação do projeto Tóquio'2020, em Lisboa.

"Disseram-me que após a paragem seria reavaliado e correu tudo bem. Durante a etapa de Hamburgo, em julho do ano passado, senti-me mal na prova e na segunda-feira tinha previsto ir correr, mas comecei com dores esquisitas, pensava que ia ter um ataque cardíaco. Fui ao hospital, fiz uma bateria de exames, estive internado uns dias e fui obrigado a parar. Ia dando em maluco, sem fazer nada", contou o estudante de Medicina, num jeito descontraído. Prestes a iniciar uma nova etapa na vida pessoal, uma vez que vai ser pai em outubro - em tom de brincadeira, até diz estar a preparar um "quarto à parte para estar descansado", João Silva está animado. "Tendo em conta o que aconteceu, a preparação tem corrido muito bem. Os resultados começam a ter consistência, há que consolidá-los e no próximo ano apostar mais no campeonato do mundo e garantir a qualificação olímpica", referiu o atleta olímpico, que não fará estágio em altitude, mas tem prevista a presença no Europeu, em agosto.

Já João Pereira, quinto classificado no Rio de Janeiro'2016 e que deixou de ser treinado por Lino Barruncho, eleva a fasquia. "Quero bater o meu resultado, mas é bastante difícil, mas o quarto lugar é que não. Acho que até prefiro ser quinto do que quarto", apontou, entre risos. Divertido, o triatleta do Benfica, que tem estado condicionado devido a uma pubalgia, não esquece que sprinta bem, se for necessário chegar à medalha através de sprint. "Quando chego com fôlego à meta sprinto bem, o pior é chegar com fôlego à meta..."