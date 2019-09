Inglaterra, Irlanda e Itália vencem no Mundial de râguebi

As três seleções europeias confirmaram o favoritismo no terceiro dia da competição.

Inglaterra, única campeã mundial do velho continente (2005), Irlanda e Itália conquistaram este domingo vitórias esperadas e folgadas no terceiro dia da nona edição do campeonato do Mundo de râguebi, no Japão.

Os ingleses superaram Tonga por 35-3, em encontro do Grupo C, os irlandeses venceram a também europeia Escócia por 27-3, em embate do Grupo A, e a Itália impôs-se à Namíbia por 47-22, num jogo do Grupo B.

Na classificação, a Itália soma cinco pontos, contra quatro da Nova Zelândia, que no sábado bateu a África do Sul por 23-13. Os namibianos e os sul-africanos estão a zero, tal como o Canadá, que ainda não se estreou na prova.

A nona edição do Mundial de râguebi prossegue na segunda-feira, com o encontro País de Gales-Geórgia, do Grupo D.