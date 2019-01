Hóquei no gelo: Portugal tem vitórias, mas falta uma pista

Seleção Nacional já aponta à medalha de ouro no torneio para os países que se estão a iniciar no hóquei no gelo, mas a equipa, recheada de emigrantes, continua a ter de treinar no pavilhão de Sintra

Há dez anos, assegura uma praticante do hóquei no gelo espanhol, afirmar que se praticava esse desporto no país vizinho era algo que surpreendia qualquer um. Hoje, a modalidade, naquelas paragens, tem ligas e seleção nos dois sexos. Portugal, uma década depois, continua no patamar inicial. Nos últimos dois anos, fruto do empenho de umas dezenas de entusiastas, quase todos praticantes da modalidade no estrangeiro, surgiram dois núcleos, os Luso Lynx, que reúne portugueses e estrangeiros residentes no nosso país, e a Seleção Nacional, reservada a cidadãos portugueses. E pouco mais se avançou.

Por cá, o hóquei no gelo continua a tentar lançar raízes. Recentemente passou a integrar a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), estrutura que filiou a modalidade na Federação Internacional de Hóquei (FIH), num congresso mundial realizado em maio último, em Copenhaga, Dinamarca. A existência de um núcleo de jogadores levou a FIH a convidar Portugal a participar no torneio destinado a países onde o desporto começa a ganhar expressão, o IIHF Development Cup, em 2017 e em 2018. Os primeiros resultados foram tão interessantes que a Seleção já sonha com a medalha de ouro.