Golfe: Sergio Garcia é o grande destaque do Portugal Masters

Espanhol Sergio Garcia, vencedor do Masters em 2017, vai participar na 12.ª edição do Portugal Masters.

O espanhol Sergio Garcia, vencedor do Masters em 2017, vai participar na 12.ª edição do Portugal Masters, prova do European Tour de golfe, entre 20 e 23 de setembro, em Vilamoura, anunciou hoje a organização. O golfista espanhol é o principal destaque na prova portuguesa, onde vai competir pela primeira vez, servindo a mesma de preparação para a Ryder Cup, em Paris, onde Garcia participa pela nona vez.

Sergio Garcia vai competir na edição do Portugal Masters, que este ano tem dois milhões de euros em prémios, juntamente com o dinamarquês Lucas Bjerregaard, de 27 anos, que vai defender o título conquistado no ano passado, bem como o irlandês Padraig Harrington vencedor em 2016 e campeão de três torneios do Grand Slam.

A prova portuguesa, integrada no European Tour, vai decorrer no circuito de golfe Dom Pedro Victoria em Vilamoura, no distrito de Faro, sendo "um evento especial" para Bjerregaard, que se estreou a ganhar no circuito europeu.

A Sergio Garcia, Lucas Bjerregaard e Padraig Harrington, juntam-se ainda o britânico Danny Willet, o espanhol José Maria Olazábal e o argentino Angel Cabrera, estes dois últimos com dois títulos em 'Majors', o número um chinês Haotong Li e o tailandês Tchongchai Jaidee (oito vezes vencedor de torneios do European Tour).

Desenhado por Arnold Palmer, o percurso algarvio conta ainda com o inglês Lee Westwood, antigo número um mundial.

A prova, que decorre entre quinta-feira e domingo (20 a 23 de setembro) e terá este ano a segunda maior participação de golfistas portugueses, entre os quais Ricardo Melo Gouveia, que no ano passado alcançou o quinto lugar, a melhor classificação de sempre de um português numa prova do European Tour.

De acordo com a organização, trata-se da segunda maior participação de sempre de portugueses, nove, depois dos 13 registados em 2017, sendo sete profissionais, Ricardo Santos, Tiago Cruz, Tomás Silva, João Carlota, Tomás Melo Gouveia e Miguel Gaspar, e dois amadores, Vítor Lopes e Afonso Girão.

De acordo com a organização do torneio, a prova portuguesa "é já uma das melhores da Europa, daí a participação de alguns dos melhores jogadores da atualidade, sendo igualmente uma fonte dinamizadora do Algarve e do turismo de golfe".

Organizado pelo European Tour da modalidade, o Portugal Masters é o mais importante torneio de golfe português, integrando o calendário oficial da primeira divisão do circuito profissional europeu.