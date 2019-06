Golfe: Ricardo Santos em 11.º no primeiro dia do challenge de Hauts de France

Já José-Filipe Lima ficou abaixo do top 100.

O português Ricardo Santos terminou o primeiro dia do challenge de Hauts de France de golfe no 11.º lugar, em Lumbres, França, enquanto José-Filipe Lima ficou abaixo do top 100.

Santos esteve em bom plano e entregou um cartão com 70 pancadas, uma abaixo do Par do campo, numa performance com três birdies (uma abaixo do Par do buraco) e dois bogeys (uma acima).

Um dia pior teve José-Filipe Lima, com seis pancadas acima do Par, num cartão com sete bogeys e apenas um birdie, seguindo no grupo dos 118.º classificados.

A prova decorre até domingo na cidade francesa de Lumbres e é atualmente liderada pelo holandês Daan Huizing e pelo inglês Chris Hanson, ambos com quatro pancadas abaixo.