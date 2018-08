Golfe: Pedro Figueiredo sobe a quarto no torneio de Genebra

O português Pedro Figueiredo subiu ao quarto lugar do Troféu Rolex de golfe, prova a decorrer em Genebra até sábado, enquanto o outro luso presente na prova, José-Filipe Lima, baixou ao 24.ª posto

Pedro Figueiredo efetuou um percurso praticamente idêntico ao da primeira ronda, registando as mesmas 68 pancadas (quatro abaixo do Par do campo), sendo que esta quinta-feira fez cinco birdies (uma pancada abaixo do Par do buraco), mais um do que na quarta-feira, e um bogey (uma pancada acima do Par do buraco), que não teve na quarta-feira.

Apesar do quarto posto, Figueiredo está muito longe dos dois primeiros, o finlandês Kim Koivu, grande dominador do primeiro dia e que hoje, apesar de ter feito um resultado superior a quarta-feira, manteve a liderança com 17 pancadas abaixo do Par, menos cinco do que o segundo, o alemão Marcel Schneider. O jogador luso está a nove pancadas do comandante.

Já Filipe Lima fez mais duas pancadas do que na quarta-feira (72), tendo hoje entregado um cartão com quatro birdies e quatro bogeys, caindo assim seis lugares na classificação.

O troféu faz parte do European Challenge Tour e só tem 40 participantes em competição, pelo que não teve cut no final deste segundo dia.