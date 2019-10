Golfe: Pedro Figueiredo sobe 41 posições no Open de Madrid

Português integra o grupo dos golfistas classificados no 26.º lugar.

O português Pedro Figueiredo subiu 41 posições no Open de Madrid e integra o grupo dos golfistas classificados no 26.º lugar, após terminar a segunda volta com um agregado de 139 pancadas, três abaixo do par.

Depois de na véspera ter fechado a primeira volta no 67.º lugar, Figueiredo conseguiu recuperar e completou a segunda volta com 68 shots, registando um eagle (duas pancadas abaixo do par), três birdies (uma abaixo) e dois bogeys (uma acima).

Já Ricardo Melo Gouveia desceu 35 posições, para o 77.º posto, e acabou por ficar fora do cut, não prosseguindo em prova no fim de semana.

Melo Gouveia terminou a participação com um agregado de 147 pancadas, cinco acima do par, sendo que na segunda volta ao percurso entregou um cartão com um birdie, cinco bogeys e um duplo bogey (duas pancadas acima do par).

O Open de Espanha, que prossegue até domingo, no Club de Campo Villa de Madrid, é liderado pelos espanhóis Rafa Cabrera Bello e Adri Arnaus, ambos com um agregado de 131 shots, 11 abaixo do par.