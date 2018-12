Golfe: Pedro Figueiredo mantém-se regular no Open da África do Sul

Golfista português Pedro Figueiredo efetuou o Par do campo na terceira volta do Open da África do Sul.

O português Pedro Figueiredo efetuou o Par do campo na terceira volta do Open da África do Sul, prova do circuito europeu de golfe, subindo ao 50.º posto.

Depois de na sexta-feira ter conseguido passar o cut, ficando integrado no grupo dos classificados no 57.º lugar, Figueiredo cumpriu hoje um percurso no Par, com 71 pancadas, tendo sido autor de três birdies (uma pancada abaixo do Par do buraco) e três bogeys (uma acima).

O sul-africano Louis Oosthuizen, que liderava no final da primeira volta, recuperou a primeira posição, contando agora 199 pancadas (14 abaixo do Par), menos três do que o seu compatriota Charl Schwartzel, que baixou ao segundo posto, depois de ter terminado a segunda volta no primeiro posto.