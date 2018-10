Golfe: Pedro Figueiredo finaliza Hainan Open no 32.º lugar

Depois de concluir a primeira volta no sexto lugar, a segunda no 15.º e a terceira no 22.º, Pedro Figueiredo entregou hoje um cartão com três birdies.

O golfista português Pedro Figueiredo terminou este domingo no 32.º lugar o Hainan Open, torneio do Challenge Tour que decorreu na China, ao marcar 73 pancadas, uma acima do par, na quarta e última volta.

Depois de concluir a primeira volta no sexto lugar, a segunda no 15.º e a terceira no 22.º, após marcar 68, 71 e 74 pancadas, Pedro Figueiredo entregou hoje um cartão com três birdies (uma pancada abaixo do par) e quatro bogeys (uma acima).

No total, o golfista português totalizou 286 pancadas, duas abaixo do par, ficando igualado com mais quatro jogadores.

O olímpico português José Filipe Lima também participou na prova, mas não passou o cut, ao fechar a segunda volta com 149 pancadas (76+73), cinco acima do par.

A prova foi conquistada pelo finlandês Kalle Samooja, com 273 pancadas, 15 abaixo do par.