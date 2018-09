Golfe: Pedro Figueiredo e Filipe Lima passam "cut" do Hopps Open de Provence

Os dois portugueses estiveram em competição nesta sexta-feira, em Mallemort, França.

O golfista português Pedro Figueiredo passou hoje o "cut" do Hopps Open de Provence, prova do "Challenge Tour" a decorrer em Mallemort, sul de França, ao terminar no 15º lugar o segundo dia da prova.

Com um total de 138 pancadas (seis abaixo do par), Pedro Figueiredo repetiu esta sexta-feira as 69 (três abaixo) da véspera, ao entregar um cartão com quatro "birdies" (uma pancada abaixo do par) e um "bogey" (uma acima).

Também José Filipe Lima permanece em prova, ao terminar no 49º posto, com 143 pancadas, uma abaixo do par, depois de nesta sexta-feira marcar 72 (par), ao fazer cinco "birdies" e cinco "bogeys".

Na liderança da prova, está agora o inglês Joachim Hansen, com um total de 129 pancadas, 15 abaixo do par, depois de uma segunda volta com um "eagle" (duas pancadas abaixo do par) e 10 "birdies", para um total de 60 (12 abaixo do par).